"Потрібно зробити ще багато для зміни позиції": Сійярто підтвердив, що переговори щодо ембарго на російську нафту просунулись
Переговори Угорщини та Єврокомісії про ембарго на російську нафту просунулися вперед
Про це повідомляє Bloomberg.
9 травня пройшли перемовини між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Ми досягли певного прогресу, можна сказати, що зробили невеликий крок вперед", – заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто після завершення переговорів.
Він зазначив, що потрібно зробити ще багато, щоб Угорщина потенційно змінила позицію.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
- Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
- За даними Bloomberg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.
- Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини.
- За даними Bloomberg, Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, що не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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