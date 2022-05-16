Ембарго на російську нафту: ЄС розглядає будівництво нафтопроводів до Угорщини, - El Pais

Про це повідомляє видання El Pais з посиланням на джерела, передає УНІАН.

За даними джерела, щоб Угорщина погодила нафтове ембарго проти РФ є план перерозподілу фінансування в рамках плану REPowerEU, до того, поки не буде нової інфраструктури, країні можна буде купувати нафту з РФ.

Видання пише, що при погодженні плану нафтове ембарго затвердять не пізніше наступного тижня.

За попередніми оцінками, модернізація інфраструктури Угорщини та інших країн не потребуватиме великого фінансування. Це може бути будівництво нових інтерконекторів в одних випадках, а в інших - розширення пропускної здатності труб.

За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.

Міністр закордонних Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.