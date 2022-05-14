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ЄС не відмовиться від ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, - Reuters

14 травня, 2022 субота
06:57
Економіка нафта

Євросоюз залишить пункт про ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, попри складні переговори щодо його запровадження

Про це повідомляє Reuters.  

У цьому агенцію запевнили четверо дипломатів та чиновників. Вони заявили, що налаштовані щодо угоди оптимістично, навіть на тлі складних переговорів з Угорщиною. Відтермінування або пом'якшення нафтових санкцій проти РФ не станеться. 

Європейський Союз прагне узгодити поетапне ембарго на російську нафту в травні, попри занепокоєння щодо залежності від російської нафти в Болгарії, Чехії, Угорщині та Словаччині.

"Угода буде", - сказав високопоставлений дипломат ЄС. Він додав, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, які цілком покладаються на російську нафту та потребують альтернативних джерел постачання.

Інший високопосадовець заявив, що домовленість може бути досягнута вже 16 травня. 

Ще один дипломат чекає, що домовитися вдасться до кінця наступного тижня. 

"Це буде вирішуватися на найвищому політичному рівні між Будапештом та Брюсселем. Я оптиміст", - сказав він. 

Очікується, що в той час,  як більшість країн ЄС повинні будуть повністю запровадити ембарго на російську нафту до кінця 2022 року, Угорщина отримає час до кінця 2024 року, а Словаччина та Чехія – до середини 2024 року. 

  • 9 травня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
  • 10 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
  • 11 травня Bloomberg повідомив, що Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій.

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