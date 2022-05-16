Євросоюз не може досягти швидкого рішення щодо ембарго на російську нафту через позицію деяких держав-членів Союзу, - глава європейської дипломатії Боррель
Плани Європейського Союзу щодо введення нафтового ембарго проти Росії блокуються лише одним із 27 членів блоку
Про це напередодні зустрічі Міністрів закордонних справ ЄС повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає видання "Euronews".
Зокрема головним противником ембарго є Угорщина. Також енергетично залежними від Росії є Словаччина та Чехія. Ці країни не мають виходу до моря та можливості отримувати нафтові танкери з інших країн.
"Вони мають нафту лише по трубопроводах і з Росії", - пояснив Боррель.
Ці країни вимагають трирічного терміну, щоб застосувати вето до російської нафти.
- За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.
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