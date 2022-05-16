Євросоюз не може досягти швидкого рішення щодо ембарго на російську нафту через позицію деяких держав-членів Союзу, - глава європейської дипломатії Боррель

Про це напередодні зустрічі Міністрів закордонних справ ЄС повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає видання "Euronews".



Зокрема головним противником ембарго є Угорщина. Також енергетично залежними від Росії є Словаччина та Чехія. Ці країни не мають виходу до моря та можливості отримувати нафтові танкери з інших країн.



"Вони мають нафту лише по трубопроводах і з Росії", - пояснив Боррель.



Ці країни вимагають трирічного терміну, щоб застосувати вето до російської нафти.

За даними видання Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.