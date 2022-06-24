"Для швидкого вступу до ЄС потрібно воювати з Росією?": Сербія використовує війну в Україні для критики ЄС
Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулин заявив, що з огляду на результати останнього саміту Європейського Союзу передумовою для початку переговорів про вступ стала війна на території держави, яка хоче в ЄС
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTRS.
"Навіть думати не треба, що буде умовою для припинення процедури вступу [України]. Сподіваюся, що Молдові не довелося обіцяти воювати, і вони [лідери ЄС] затвердили її статус кандидата на слово честі, без зобов’язання воювати", – вважає Вулін.
На його думку, Україна стала кандидатом на членство, незважаючи на невиконання стандартів, які ретельно застосовуються до країн Балкан, тоді як Київ "пропустив десятиліття тиску, шантажу та бюрократії".
Глава сербського МВС також сказав, що якщо вирішальним критерієм для вступу до членства або для початку процесу вступу є участь країни-кандидата у війні, то Сербія могла почати переговори з ЄС у 1999 році.
"Проте, схоже, ці правила не стосуються тих, кого бомбить НАТО, для швидкого вступу до ЄС потрібно вступити в боротьбу з Росією", – додав Вулін.
Від самого початку російської агресії проти України Сербія сидить на геополітичному шпагаті між РФ та ЄС.
- Різні очільники ЄС та країн Євросоюзу постійно наголошували Сербії, що для вступу до ЄС слід розділяти цінності союзу і підтримати санкції проти Росії.
- В середині березня Сербія вперше приєдналась до санкцій проти Росії.
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