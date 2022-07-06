Без санкцій проти Росії Сербію не візьмуть в ЄС

Про це повідомляє Балканський оглядач.

"Депутати Європарламенту переважною більшістю голосів прийняли резолюцію, в якій висловлюється підтримка членства Сербії в ЄС, але офіційний Белград також закликають до негайного введення санкцій, введених Європейським парламентом проти Росії та Білорусі, і визначає це як одну з умов подальшого просування Сербії на шляху євроінтеграції", - йдеться в повідомленні.

У резолюції особливо наголошено, що "очікується, що Сербія і Косово підпишуть юридично зобов'язальну угоду про нормалізацію відносин на основі взаємного визнання". Варто зазначити, що це перший випадок, коли згадується "взаємне визнання".

24 червня міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулин заявив, що з огляду на результати останнього саміту Європейського Союзу передумовою для початку переговорів про вступ стала війна на території держави, яка хоче в ЄС.

Різні очільники ЄС та країн Євросоюзу постійно наголошували Сербії, що для вступу до ЄС слід розділяти цінності союзу і підтримати санкції проти Росії.

В середині березня Сербія вперше приєдналась до санкцій проти Росії.

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