Без санкцій проти Росії Сербію не візьмуть в ЄС
Сербія не зможе продовжувати євроінтеграцію без санкцій проти Російської Федерації та Білорусі
Про це повідомляє Балканський оглядач.
"Депутати Європарламенту переважною більшістю голосів прийняли резолюцію, в якій висловлюється підтримка членства Сербії в ЄС, але офіційний Белград також закликають до негайного введення санкцій, введених Європейським парламентом проти Росії та Білорусі, і визначає це як одну з умов подальшого просування Сербії на шляху євроінтеграції", - йдеться в повідомленні.
У резолюції особливо наголошено, що "очікується, що Сербія і Косово підпишуть юридично зобов'язальну угоду про нормалізацію відносин на основі взаємного визнання". Варто зазначити, що це перший випадок, коли згадується "взаємне визнання".
- 24 червня міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулин заявив, що з огляду на результати останнього саміту Європейського Союзу передумовою для початку переговорів про вступ стала війна на території держави, яка хоче в ЄС.
- Різні очільники ЄС та країн Євросоюзу постійно наголошували Сербії, що для вступу до ЄС слід розділяти цінності союзу і підтримати санкції проти Росії.
- В середині березня Сербія вперше приєдналась до санкцій проти Росії.
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