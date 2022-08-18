НАТО готове збільшити сили в Косово в разі зростання напруженості між Приштиною і Белградом, - Столтенберг

Повідомляє Reuters.

"Хоча ситуація на місцях покращилася, це відповідальність усіх сторін, зокрема офіційних осіб Белграда та Приштини, запобігти повторній ескалації. Якщо буде потрібно, ми перекинемо сили, розгорнемо їх там, де потрібно, і збільшимо нашу присутність. Ми вже збільшили присутність на півночі. Ми готові робити більше", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Сербії Александар Вучич сказав, що переговори з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті, які відбуватимуться за сприяння ЄС, будуть важкими, тому що обидві сторони майже не згодні. Курті, який пізніше зустрівся зі Столтенбергом, підкреслив рішучість Косова стати членом НАТО.

"Загрози, ризики та виклики, з якими НАТО стикається в нинішньому середовищі безпеки, відчуває і наша країна", – сказав він журналістам, пов’язавши проблеми з впливом Росії.

Видання зазначає, що Косово здобуло незалежність від Сербії в 2008 році, майже через десять років після партизанського повстання проти репресивного правління Белграда. Сербія юридично досі вважає Косово невід'ємною частиною своєї території. Етнічні серби становлять 5% 1,8-мільйонного населення Косова, 90% якого складають етнічні албанці.

31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

1 серпня У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів, на кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух.

6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах.

12 серпня президент Сербії заявив, що уряд Косово нібито готується до "ліквідації" сербського населення у північних районах країни.

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