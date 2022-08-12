Косово хоче "ліквідувати" сербів на своїх територіях. Вучич погрожує всім, "навіть НАТО"
Президент Сербії заявив, що уряд Косово нібито готується до "ліквідації" сербського населення у північних районах країни
Про це повідомляє N1.
"Ті, хто говорять про нейтралізацію так званих кримінальних структур на півночі Косова – я попереджаю вас навіть не намагатися щось таке втнути", – сказав сербський президент.
Александер Вучич заявив, що твердження поліції Косова про те, що в них стріляли біля кордону із Сербією, є неправдивими, і додав, що Белград "не дозволить нікому, навіть НАТО" стріляти в сербських військових на кордоні з Косовим.
Коментуючи майбутню зустріч із "тимчасовим прем’єр-міністром інституцій у Приштині" Альбіном Курті 18 серпня в Брюсселі, Вучич сказав, що їде на зустріч "у гарному настрої", але "дуже скептично" налаштований щодо можливої досягти "будь-яких результатів".
"Вони (уряд Косова. - Ред.) не хочуть жодного компромісу", - вважає Александер Вучич. "Все, що вони поки сказали, це те, що вони будуть нав'язувати свою волю. Їм байдуже, що говорять серби, тим більше, що говорить Белград", – сказав Вучич.
- 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.
- Сербське населення північної частини Косово було невдовлене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.
- Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту.
- 1 серпня У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів, на кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух.
- 6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах.
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