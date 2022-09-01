Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Раніше косоварам на сербському кордоні видавали інші, сербські в'їзні/виїзні документи, які мали замінювати косовські. Після 11 років такої практики Белград скасував цю процедуру після домовленостей, досягнутих з Приштиною за посередництва ЄС.

Своєю чергою косовська влада теж скасувала заплановану видачу косовських документів для власників сербських паспортів, що в'їжджають до Косова.

Запровадження цієї процедури мало розпочатися з 1 серпня, але 31 липня на півночі Косово були споруджені барикади для блокування доріг, що ведуть до пунктів пропуску Яринє та Брняк, щоб перешкодити косовській владі у виконанні ухваленого ними рішення.

Тоді Косово відклало це рішення на 30 днів, а 27 серпня, після переговорів за участі європейських та американських посередників, скасувало. Таким чином, було досягнуто згоди щодо посвідчень особи, але до ще одного рішення уряду Косова не було досягнуто згоди.

З 1 вересня Косово починає процес перереєстрації автомобілів із сербськими номерами, прив'язаними до назв міст, на номери Республіки Косово, RKS. Цей процес має тривати два місяці, і Європейський Союз та США очікують, що компромісне рішення буде знайдене і з цього питання.

Для офіційного Белграда, як заявив директор Управління у справах Косова і Метохії уряду Сербії, прийнятним рішенням було б запровадження так званих нейтральних номерів, від чого Косово відмовляється.

Водночас сербські медіа повідомляють про бойкот, який серби оголосили перереєстрації автомобільних номерів.

Нагадаємо, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність. Сербське населення північної частини Косово було невдовлене рішенням заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи. Справа ледь не дійшла до збройного конфлікту.

1 серпня У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів, на кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух.

6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.

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