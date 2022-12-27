Збройні сили Сербії приведено у режим підвищеної бойової готовності

Про це йдеться у заяві міністра оборони Сербії Мілоша Вучевича, повідомляє місцеве видання "Дневник".

"Президент, як головнокомандувач, сьогодні ввечері наказав, щоб збройні сили Сербії були на найвищому рівні бойової готовності, тобто готовності до рівня використання", - вказав посадовець.

Водночас Вучевич зазначив, що "це підіймає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців".

Нагадаємо, раніше на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками. Український дипломат Олександр Левченко пояснює, що Боснія, як і Косово, у резерві росіян, щоб запалити ще один збройний конфлікт.

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