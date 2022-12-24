Про це в ефірі Еспресо сказав експосол України в Хорватії і Боснії та Герцеговині Олександр Левченко.

"Що стосується хорватів та босняків у Боснії - там майже немає проросійських настроїв. Республіка Сербська - це повністю проросійський анклав, більше ніж сама Сербія", - зазначив він.

За словами Левченка, саме через неї Москва намагається вносити дестабілізацію у Боснії та Герцеговині - міжетнічні, міжрелігійні напруження, зіткнення у формуванні уряду і дій щодо Високого представника міжнародної спільноти в країні.

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"Боснія завжди у резерві РФ, як і Косова. Цю карту і намагається грати, щоб ще запалав ще один збройний конфлікт. Щоб показати Європі, що війна йде не тільки в Україні. Зосереджується увага США, ЄС і НАТО, тоді маневрувати Росії набагато легше через вплив у Косово та Республіці Сербській у Боснії", - підсумував посол.