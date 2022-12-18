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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ хоче війну на Балканах, щоб мати роль країни, від якої щось залежить, - експосол України в Хорватії Левченко
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РФ хоче війну на Балканах, щоб мати роль країни, від якої щось залежить, - експосол України в Хорватії Левченко

18 грудня, 2022 неділя
17:28
війна з Росією Косово - Сербія

Росії ще дуже потрібна ще одна війна в центрі Європи, щоб розосередити увагу Заходу від війни в Україні. Тут вона хоче на тлі з'явитися у вигляді миротворця - країни, від якоїсь щось залежить

Про це в ефірі Еспресо сказав експосол України в Хорватії і Боснії та Герцеговині Олександр Левченко.

"Росії  дуже потрібна ще одна війна в центрі Європи, щоб розосередити увагу Заходу від війни в Україні. Тут би РФ не завадив ще один конфлікт і вона в цьому напрямку працює вже довший час і зараз активізувалась. Тут вона хоче на тлі міжнародної ізоляції з'явитися у вигляді якогось миротворця, переговірника, країни, від якоїсь щось залежить у вирішенні питання війни і миру", - зазначив Левченко.

Експосол зауважив, що зараз найбільше розігрується карта щодо Косово.

"Між тим, європейці добре розуміють, куди веде Росія. Німеччина, Франція, Велика Британія, США і ЄС з НАТО проводить там активну роз'яснювальну політику, щоб запобігти цьому конфлікту. Розповіді про те, що Косово загрожує Сербії не зовсім серйозні. Є певні побоювання щодо реваншизму - хтось із Москви може штовхнути Бєлград далі до провокації ситуації у контексті застосування зброї та збройних сил", - підсумував дипломат.

  • 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.
  • 1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух. 6 серпня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.
  • 8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.
  • Вже 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.
  • 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО КФОР запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

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Світ
Росія
Косово
Сербія
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