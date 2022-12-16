Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово

Про це повідомляє Reuters посиланням на заяву президента Сербії Олександра Вучича.

"Уряд вимагатиме розміщення сотень і не більше 1000 військовослужбовців та поліціянтів (у Косові - ред.)", - сказав він.

Зазначається, що це вперше, коли Белград запросив розміщення військ у Косово з того часу, як резолюція Ради Безпеки ООН поклала край війні 1998–1999 у Югославії.

Президент Сербії зазначив, що запит надіслано місії НАТО до Косова. При цьому Вучич не розраховує отримати позитивну відповідь.

31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.

1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух. 6 серпня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.

8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.

Вже 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb