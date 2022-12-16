Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово
Уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців
Про це повідомляє Reuters посиланням на заяву президента Сербії Олександра Вучича.
"Уряд вимагатиме розміщення сотень і не більше 1000 військовослужбовців та поліціянтів (у Косові - ред.)", - сказав він.
Зазначається, що це вперше, коли Белград запросив розміщення військ у Косово з того часу, як резолюція Ради Безпеки ООН поклала край війні 1998–1999 у Югославії.
Президент Сербії зазначив, що запит надіслано місії НАТО до Косова. При цьому Вучич не розраховує отримати позитивну відповідь.
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