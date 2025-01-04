Нова влада Сирії відновлює роботу міжнародного аеропорту в Дамаску

Про це повідомляє The Guardian.

Ашхад ас-Салібі, очільник Головного управління цивільної авіації, підтвердив, що міжнародні рейси почнуть виконуватись уже з вівторка, 7 січня.

"Ми оголошуємо, що почнемо приймати міжнародні рейси до і з міжнародного аеропорту Дамаска", - зазначив він.

За його словами, країна розпочала відновлення аеропортів Дамаска та Алеппо, щоб забезпечити прийом рейсів з усього світу.

"Ми запевняємо арабські та міжнародні авіакомпанії, що ми, за допомогою наших партнерів, розпочали етап відновлення аеропортів Алеппо і Дамаска, щоб вони могли приймати рейси з усього світу", - додав Ашхад ас-Салібі.

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Внутрішні рейси вже відновлені, і міжнародні літаки з гуманітарною допомогою та дипломатичними місіями успішно приземляються в Сирії.

Нещодавно авіакомпанія Qatar Airways оголосила про відновлення польотів до Дамаска після майже 13-річної паузи, запустивши три щотижневі рейси.

Крім того, 18 грудня з аеропорту Дамаска вилетів перший рейс до Алеппо після повалення президента Башара Асада, що стало важливим кроком у відновленні авіаційного сполучення в регіоні. Нещодавно також приземлився літак з гуманітарною допомогою з Єгипту.

Що передувало

Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".