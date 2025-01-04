У Грузії анонсували страйк робітників та роботодавців: як він проходитиме
15 січня о 15:00 в Грузії відбудеться загальний попереджувальний страйк робітників і роботодавців, у рамках якого, підприємці на 3 години призупинять роботу бізнесу
Про це інформує Ехо Кавказу.
Учасники страйку планують тимчасово закрити свої заклади та вийти на вулиці, щоб продемонструвати своє невдоволення ситуацією в країні.
"На 3 години ми тимчасово зачинимо двері і залишимося зовні. Своїм страйком ми покажемо, що на нас чекає в ізоляції: економіка, що застопорилася; закритий бізнес; бідність і безробіття. І загроза, і рішення спільні для всіх - нові вибори та звільнення затриманих. Тому: незалежно від того, де ви працюєте, чи є ви власником бізнесу, керівником або співробітником - приєднуйтесь до нас!", - йдеться в повідомленні ресурсу Protest 24, який анонсував страйк.
У виданні пояснили, що ця акція є відповіддю на заяву прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе від 28 листопада, коли він оголосив, що питання відкриття перемовин з Європейським Союзом щодо вступу Грузії не обговорюватимуться до кінця 2028 року. Протестувальники вимагають проведення нових виборів і звільнення затриманих під час акцій протесту.
- З Грузії почали депортувати іноземців, які брали участь в прозахідних акціях протесту. Їм висунули звинувачення в адміністративних правопорушеннях.
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