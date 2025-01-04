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Грузія почала депортувати іноземців, які брали участь в акціях протесту

Світлана Кравченко
4 січня, 2025 субота
14:03
Світ грузія

З Грузії почали депортувати іноземців, які брали участь в прозахідних акціях протесту. Їм висунули звинувачення в адміністративних правопорушеннях

Зміст

Про це інформує "Новости-Грузия" з посиланням на міністерство внутрішніх справ Грузії.

За даними грузинського відомства, у листопаді-грудні 2024 року 91 іноземця зобов'язали покинути країну. З них понад чверть - учасники акцій протесту, які виступають за євроінтеграцію Грузії.

Зазначається, що серед осіб, щодо яких департамент міграції МВС розпочав процедури видворення, є іноземні громадяни, які брали участь в акціях, які проходили в Тбілісі у листопаді-грудні, і яким суд призначив різні адміністративні покарання. 

Загалом йдеться про 25 осіб. З них вже 10 іноземців покинули Грузію. В МВС країни не уточнюють громадянство цих людей.

За оцінками громадських організацій та ЗМІ, з 450 затриманих на акціях протесту було понад 20 іноземців, з них більшість - росіяни.

  • Нещодавно Німеччина також запровадила заборону на в'їзд до 9 громадян Грузії, відповідальних за насильство над мирними демонстрантами під час протестів за євроінтеграцію.
     
Теги:
Новини
Грузія
акції протестів
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