Наступний бій Усика, злиття "Карпат" і "Руху", Геращенко стане мамою: головні новини українського спорту за тиждень

Менеджер повідомив, коли Усик повернеться в ринг

За словами Егіса Клімаса, який представляє інтереси Олександра Усика, наступний бій українського боксера відбудеться приблизно наприкінці липня або в серпні.

"Це буде дуже довга підготовка. Після ще 12 раундів із Ф'юрі йому потрібне хороше, тривале відновлення. Дюбуа? Він повинен побити Паркера, перш ніж зможе почати навіть думати про Усика", - сказав Клімас.

Олександр Усик. Фото: Getty Images

Варто відзначити, що Усик уже повернувся в Україну після бою з Тайсоном Фʼюрі. Про це стало відомо 31 грудня. Після повернення боксер завітав до Офісу президента і провів зустріч з Володимиром Зеленським.

"31 грудня. Вітаємо вдома, чемпіоне. Пишаємося!" - написав Зеленський після зустрічі.

Володимир Зеленський і Олександр Усик. Фото: ОП

Призерка Олімпіади-2024 Ірина Геращенко повідомила про вагітність

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко тимчасово зупиняє свою карʼєру через приємну новину: у 2025 році спортсменка стане мамою.

"2024. Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні. 2025, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - написала бронзова призерка Олімпіади-2024 в стрибках у висоту.

Ірина Геращенко. Фото: Getty Images

Циганков відновився від травми

На ролику від пресслужби "Жирони" за 3 січня можна помітити, що Віктор Циганков повернувся до тренувань в основній групі іспанського клубу.

Востаннє 27-річний українець виходив на поле у 5-му турі Ліги чемпіонів проти "Штурма" (0:1) 27 листопада. Загалом на рахунку Циганкова у цьому сезоні лише 663 зіграні хвилини, гол та асист.

Наступний матч "Жирона" зіграє 11 січня проти "Алавеса" у 19-му турі Ла Ліги. Чекаємо Віктора на полі!

Віктор Циганков (праворуч). Фото: Getty Images

Гераскевич повторив рекордний результат у карʼєрі на КС зі скелетону

У пʼятницю, 3 січня, у німецькому Вінтерберзі пройшов шостий етап Кубка світу зі скелетону. Україну в змаганні презентували Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк.

Після першої спроби Гераскевич фінішував третім і відстав від лідера британця Самуеля Маєра на 0,14. Загалом, у результаті посів четверте місце та повторив свій найкращий показник у кар’єрі.

Лавренюк показав 31-й результат і не пройшов у другу спробу; відставання від лідера - на 2,68.

Владислав Гераскевич. Фото: Getty Images

"Карпати" і "Рух" оголосили про обʼєднання задля львівського футболу

31 грудня клуби Української Премʼєр-ліги "Карпати" і "Рух" повідомили, що працюватимуть разом, щоб принести справжню силу львівському футболу.

Починаючи з наступного сезону "Рух" зосередиться на підготовці юних талантів на базі створеної Академії, а також початковій адаптації до дорослого футболу. Згодом цих гравців залучатимуть до "Карпат".

А вже взимку до "Карпат" з "Руху" перейдуть низка важливих футболістів, які мають посилити "левів".