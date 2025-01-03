Лідер збірної України з футболу відновився від травми

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на YouTube-канал "Жирони".

На ролику від пресслужби іспанського клубу можна помітити, що Віктор Циганков повернувся до тренувань в основній групі "Жирони".

Востаннє 27-річний українець виходив на поле у 5-му турі Ліги чемпіонів проти "Штурма" (0:1) 27 листопада. Наступний матч "Жирона" зіграє 11 січня проти "Алавеса" у 19-му турі Ла Ліги.

На рахунку Віктора Циганкова у цьому сезоні лише 663 зіграні хвилини, гол та асист.