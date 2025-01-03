Лідер збірної України з футболу відновився від травми
У пʼятницю, 3 січня, стало відомо, що вінгер збірної України та іспанської "Жирони" Віктор Циганков відновився від травми
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на YouTube-канал "Жирони".
На ролику від пресслужби іспанського клубу можна помітити, що Віктор Циганков повернувся до тренувань в основній групі "Жирони".
Востаннє 27-річний українець виходив на поле у 5-му турі Ліги чемпіонів проти "Штурма" (0:1) 27 листопада. Наступний матч "Жирона" зіграє 11 січня проти "Алавеса" у 19-му турі Ла Ліги.
На рахунку Віктора Циганкова у цьому сезоні лише 663 зіграні хвилини, гол та асист.
- 3 грудня Циганков травмувався втретє у цьому сезоні. Через пошкодження вінгер пропустив передсезонну підготовку та 1-й тур Ла Ліги. Потім півзахисник не грав за клуб та збірну України в період з жовтня до 22 листопада.
- 27 грудня трансферна вартість Віктора Циганкова, за версією Transfermarkt, знизилась з 30 до 22 млн євро.
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