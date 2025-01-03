Українець Гераскевич повторив рекордний результат у карʼєрі на КС зі скелетону
У пʼятницю, 3 січня, у німецькому Вінтерберзі пройшов шостий етап Кубка світу зі скелетону
Про це повідомляє "Трибуна".
Україну у змаганні презентували двоє спортсменів – Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк.
Після першої спроби Гераскевич фінішував третім і відстав від лідера Самуеля Маєра на 0,14. Загалом, у результаті посів четверте місце та повторив свій найкращий показник у кар’єрі.
Лавренюк показав 31-й результат і не пройшов у другу спробу – відставання від лідера на 2,68.
Кубок світу зі скелетону
Шостий етап. Вінтерберг, Німеччина
Чоловіки
3 січня
1. Метт Вестон (Велика Британія) – 1.53,12
2. Самуель Маєр (Австрія) – 0,58
3. Крістофер Гроттер (Німеччина) – 0,88
4. Владислав Гераскевич (Україна) – 1,20
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31. Ярослав Лавренюк (Україна)
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