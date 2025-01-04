МВС Польщі розробляє план евакуації цивільних на випадок стихійного лиха або війни
Польське міністерство внутрішніх справ розробляє план евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей на випадок стихійного лиха або військової загрози
Про це пише Associated Press.
В опублікованому урядовому комюніке йдеться про те, що відповідний проєкт має бути готовий протягом трьох місяців.
У виданні зазначили, що це випливає з закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, і викликано нещодавньою повінню на півдні Польщі та російсько-українською війною.
Законопроєкт, який має схвалити кабінет прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.
Постанова визначатиме обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися евакуацією людей. Вона також має надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту культурних цінностей.
- У вересні 2024 року низку районів Польщі охопила повінь, яка поставила під загрозу понад 2 млн людей.
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