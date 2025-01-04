МВС Польщі розробляє план евакуації цивільних на випадок стихійного лиха або війни

Про це пише Associated Press.

В опублікованому урядовому комюніке йдеться про те, що відповідний проєкт має бути готовий протягом трьох місяців.

У виданні зазначили, що це випливає з закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, і викликано нещодавньою повінню на півдні Польщі та російсько-українською війною.

Законопроєкт, який має схвалити кабінет прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.

Постанова визначатиме обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися евакуацією людей. Вона також має надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту культурних цінностей.