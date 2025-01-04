На шостому році протирання штанів у парламенті "слуга", який невміло прикидається фахівцем із кібербезпеки, підсунув публіці чергову ітерацію федорівських хотєлок (законопроєкт №12349) щодо кібервійськ у складі ЗСУ. 5+ років терли терки, мутили мутки, збирали пустопорожні наради та беззмістовні "робочі групи", але врешті вивалили на суспільство незрозумілу х*ню, яка вносить ще більше безладу у без того заплутану систему законодавчого забезпечення діяльності ЗСУ. Як на моє оцінне судження, зроблено це також щоб завадити ЗСУ реалізувати свій варіант започаткування кібервійськ у складі ЗСУ.

Що хочуть ЗСУ? Просто доповнити Закон про ЗСУ кількома словами (!) про "Кіберсили" - а все інше врегулювати підзаконним Положенням про Кібервійська за підписом верховного. Як зробили зі ССО та СБС. Відносно просто, швидко і без втручання цивільних політиків у військові справи. Але це не влаштовує хитрозробленого депутата та його власника (Федорова), які вперто прагнуть мати свої важелі впливу на Кіберсили ЗСУ та призначити туди своїх "цифровізаторів" - отих, із "перевищеною роллю кібербезпеки". Тому зареєстрували свій законопроєкт-торпеду, про досить дивні положення якого я розкажу сьогодні. Читайте також: Кібератака на реєстри. Тотальна корупція. Нема часу займатися безпекою І почнемо з того, що станом на зараз діяльність жодного (!) виду чи роду сил ЗСУ – не регулюється окремим законом України, лише положеннями про відповідний вид/рід Сил. Чому для Сухопутки, ДШВ, СБС чи ССО немає окремого закону, а для Кіберсил має бути окремий – загадка, це ніяк не аргументується. Це я до того, що цей законопроєкт взагалі не потрібен у принципі. На цьому можна було б закінчувати, але давайте все ж його почитаємо.

Відразу впадає у вічі, що в безуглому законопроєкті №12349 під майбутнього "командира (начальника) Кіберсил" одразу закладена міна: подвійне підпорядкування Кіберсил — і головнокомандувачу, і верховному головнокомандувачу. Типу один – військове керівництво, а другий – якесь "загальне" (читай – політичне). Таке положення, по суті, є від початку запланованою диверсією у систему управління кібервійськами. Тому що на цьому рівні прийняття рішень — майже неможливо відрізнити "військове" керівництво від політичного. І цим точно будуть зловживати. Черговий мікроменеджмент у ЗСУ.

Згідно з цим же законопроєктом передбачається коефіцієнт 1,8 до посадових окладів у Кіберсилах ЗСУ. Вище у 1,8 раза, ніж у ППО, танкістів, піхоти, льотчиків, десантури, безпілотників, медиків, ТрО та усіх інших захисників. Одні військовослужбовці чимсь гірші за інших? Їхні задачі менш важливі? Чи не хоче пан депутат цією нормою посіяти розбрат між видами сил ЗСУ? Так само як і величезними "додатковими винагородами". Так, за "планування та проведення успішної кібероперації" - виплата від 75 тисяч до 1,2 млн грн. Кожному, хто "планував". Здогадуєтесь, хто насправді буде отримувати такі гроші? І це явно будуть не ті люди, які на це заслуговують. Читайте також: Путін, звісно, "довбо**б", але що робити з хакерською атакою РФ на реєстри? Зараз у війську виплата за, наприклад, підбитий ворожий танк чи гвинтокрил – 48 тисяч. Максимальна, за крейсер – 243 тисячі. А тут депутат пропонує у рази більші виплати за щось, що оцінити об’єктивно – доволі складно. Як рахувати "успішність" кібероперації? Це вельми суб’єктивно, повірте моїм 20+ рокам досвіду. Які вражені об’єкти можна зараховувати: суто військові чи можна й цивільні? Чи рахується критична інфраструктура? А якщо відновляться наступного дня? І подібних складних питань без чітких відповідей – море. Але в одному я твердо впевнений: генерали свої максимальні виплати точно отримають, до ворожки не ходи.

Ще законопроєктом №12349 "слуги Федорова" начебто "вирішили" проблему залучення цивільних до проведення кібероперацій. У чому взагалі суть проблеми? Річ у тому, що за межами України такі "кібероперації" вважаються кіберзлочинами. Але якщо вони здійснені військовими для захисту країни – тоді начебто ні. Тобто або ти військовий і захищаєш країну – або ти цивільний і ось тобі кримінальна стаття. Але законопроєкт №12349 цю проблему "труси або хрестик" - не вирішує. У ньому є заплутаний термін "резервісти військового оперативного резерву Кіберсил". Але там же написано, що вони "мають статус і права військовослужбовців, що проходять військову службу в ЗСУ". Чим цей статус по суті відрізняється від нормального військовослужбовця ЗСУ – не ясно. Для чого наструячили кілька сторінок про "особливості проходження служби у військовому резерві Кіберсил ЗСУ" - не зрозуміло. І кого хотіли надурити цим словоблуддям? Якщо ці "резервісти" матимуть "статус військовослужбовця" - значить, ніщо не завадить "особливо грамотних" кіберфахівців відправляти на штурм посадок. І звільнитися за власним бажанням теж ніхто не зможе – бо будуть вони “складовою військової служби за призовом". Тобто фактично вибір залишається все тим же, що і зараз: або мобілізуєшся, або ні. Лише ці дві опції, як с*акою не вихляй. Читайте також: Таємна любов до корупції

Як на мою скромну думку, законопроєкт №12349 від нелох-депутатів ні в якому разі не повинен стати чинним Законом України. Тому що він є лише спробою "слуг" реалізувати свої хворобливі амбіції неприродним способом — встромляючи палиці в колеса ЗСУ. А ще запуском цього законодавчого франкенштейна псевдокібердепутат і його зедрузяки намагаються виправдати свою багаторічну законодавчу імпотентність: "Ось ми 6 років потужно та незламно розробляли законопроєкт, але народили лише ось це, бо агенти Кремля нам заважають". Жадібність вам заважає, нешановні, та обмежена інтелектуальна придатність. І боюсь, це вже не лікується.