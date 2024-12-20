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OPINION

Путін, звісно, "довбо**б", але що робити з хакерською атакою РФ на реєстри?

Богдан Буткевич
20 грудня, 2024 п'ятниця
10:05
Погляд

Поки нарід фапає на слово "довбо**б", яке сказав Зе щодо пуйла — рашисти вчинили дуже зухвалу та успішну кібероперацію і хакнули щонайменше три суперважливі державні реєстри через систему Міністерства юстиції*

Зміст

Мова про Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Судячи з того, що написала щойно віцепрем'єрка Стефанішина про час відновлення — до 2 тижнів — рашисти не брешуть, що не просто ломанули, а й видалили всі бекапи. Які були в Польщі.

Тобто, мова йде про повноцінне знищення величезної частини віртуальної державної системи країни.

Системна операція дуже великого масштабу, яка завдала гігантського удару нам і нашій безпеці. Буквально кожної людини в країні.

"Роль кібербезпеки сильно перебільшена" (с), еге ж.

Ступінь трешаку — ще більша, ніж рік тому з "Київстар". Бо там — приватна компанія, яка кинула безпрецедентні зусилля на підняття. 

Тут — мова про с*аних жижиталізаторів імені Федорова і Ко. І я не знаю, що там, як і коли вони будуть відновлювати, які в них бекапи тощо.

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Мова йде, по суті, про те, що на кілька тижнів нормальної системи державного управління не буде. В усякому разі — в цифровому сенсі. Як це вплине на реальне життя? Ну, можете уявити, наскільки багато всього було переведено в цифру.

Я вже мовчу про самі дані, які отримав ворог.

Ще раз — ЄДРПОУ, паспорти, підприємства, майно на все і вся, шлюби, смерті, розлучення, бронювання, військові підприємства з чітким переліком співробітників й адресами. Це те, що перше в голову приходить.

Я вже мовчу, що до рук рашистам потрапила вся інфа про будь-якого громадянина, включаючи й співробітників спецслужб, військових, волонтерів...

Це якщо не катастрофа, то досить близьке до цього слово.

Загальні наслідки поки що навіть складно прорахувати. Але вони вимірюються вже не в грошах навіть. А в людських життях.

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Цікаво — чи понесе за це хтось хоча б формальну відповідальність?

Може, наприклад, керівник Держспецзв'язку від Єрмака, щойно призначений в піку Федорову — щоб віджати десятки мільярдів на дрони, які розподіляє це відомство, замість займатися кібербезпекою того-таки Мін'юсту? 

Чи, може, сам Федоров зі своїми жижиталізаторами, діями і Ко?

Ладно, що це я дурню пишу всяку.

Давайте далі пофапаємо на "довб*й*ба". Нащо такі складнощі?

Реєстри, дані, голова пухне. 

Гортайте далі чо.

P.S. А, до речі, думаю, саме час подумати про електронне голосування. В Дії. Якраз саме воно. Всі кладовища за Бойка з Арестовичем проголосують.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
ФСБ
Війна з Росією
кібератаки
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