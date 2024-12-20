Зеленський vs Путін: Нам потрібен переляк диктатора
Якщо комусь треба пояснювати чому Зеленський прокомунікував "Орешник" по Києву” саме так, то поясню: Путін відморозив дику дичину про прицільну стрільбу стратегічною ракетою по Києву. Просто "погратися"*
На це марення треба привернути максимальну увагу. В тому числі тих, хто вагається чи не дуже за нас.
Це було блискуче зроблено. Реально — блискуче. Сучасний світ вимагає креативної комунікації. Я аплодую.
Але довбо**бам це важко зрозуміти, бо вони марять про "некультурно", "недипломатично" і іншу маячню, що Путін "образиться", і "перемовини будуть зірвані".
Перемовини з Путіним можливі тільки якщо він буде боятися втратити владу чи життя. Тобто тільки під примусом. Не перемовини про перемогу України, а хоча б якісь притомні перемовини.
Зеленський це розуміє. Наші дипломати це розуміють. Більшість людей в адекваті це розуміють.
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Тому боятися, що Путін "образиться", можуть тільки реально тупі. Нам начхати на його образи. Нам потрібен його переляк. Все інше не спрацює.
І тільки довбо*оби цього не розуміють.
Але і їм доведеться.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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