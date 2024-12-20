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OPINION

Зеленський vs Путін: Нам потрібен переляк диктатора

Юрій Богданов
20 грудня, 2024 п'ятниця
08:02
Погляд

Якщо комусь треба пояснювати чому Зеленський прокомунікував "Орешник" по Києву” саме так, то поясню: Путін відморозив дику дичину про прицільну стрільбу стратегічною ракетою по Києву. Просто "погратися"*

Зміст

На це марення треба привернути максимальну увагу. В тому числі тих, хто вагається чи не дуже за нас. 

Це було блискуче зроблено. Реально — блискуче. Сучасний світ вимагає креативної комунікації. Я аплодую.

Але довбо**бам це важко зрозуміти, бо вони марять про "некультурно", "недипломатично" і іншу маячню, що Путін "образиться", і "перемовини будуть зірвані". 

Перемовини з Путіним можливі тільки якщо він буде боятися втратити владу чи життя. Тобто тільки під примусом. Не перемовини про перемогу України, а хоча б якісь притомні перемовини. 

Зеленський це розуміє. Наші дипломати це розуміють. Більшість людей в адекваті це розуміють. 

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Тому боятися, що Путін "образиться", можуть тільки реально тупі. Нам начхати на його образи. Нам потрібен його переляк. Все інше не спрацює. 

І тільки довбо*оби цього не розуміють. 

Але і їм доведеться.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
переговори з РФ
Дипломатія
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