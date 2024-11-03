Тепер можна сказати інакше: "Якщо зацифрувати корупцію – отримаєте зацифровану корупцію". Тому що хаос 2019-го перетворився на добре організовану злочинність 2024-го.

Зацифрована корупція – вона швидша та зручніша. Її складніше викривати – бо схема корупції закладається на рівні програмування, і неясно, хто автор і хто винуватий. Хто саме і за чиєю вказівкою запрограмував систему на прийняття певних рішень, вигідних для начальства та їх родичів/друзів/партнерів. Або хто тупо накосячив через некомпетентність. Крайніх не знайдеш. Але це для розумних корупціонерів.

Для корупціонерів звичайних – все простіше. Зацифровуються лише рутинні процедури, які виконуються після прийняття хабарів та злочинних рішень. Скажімо, керівниця МСЕК приймає злочинне рішення "намалювати" інвалідність другу-прокурору та сторони домовляються про суму хабара. У випадку наявної "аналогової" системи усі подальші процедури оформлення інвалідності тривають кілька місяців (умовно). У випадку ж "нової цифрової системи" ключовий момент — прийняття злочинного рішення та хабара – залишається без змін. Зате подальші процедури займатимуть від кількох годин до кількох днів. А мо’ й хвилин/секунд. Читайте також: Таємна любов до корупції І це лише розширює можливості для хабарників, дозволяє надавати "корупційні послуги" значно більшій кількості "клієнтів" на одиницю часу. Раніше це було, нехай, 30 клієнтів на місяць, а після "цифровізації" їх буде 300. Зручно ж, зацифровано, сучасно.

SMM-наперсники від влади впарюють наріду свої казочки буцімто "цифрова система сама буде приймати автоматизоване рішення без втручання чиновника". І це прямо колосальний обман. По-перше, розроблятимуть та програмуватимуть цю систему ті ж самі чиновники. І саме вони закладатимуть в логіку роботи системи вигідні собі алгоритми. По-друге, навіть найдосконаліша програма дає збої, зависає, глючить або відмовляється працювати з невідомих причин. У яких навіть не розбираються, а просто перезавантажують сервери. Тому регулярно втручатися в роботу програми все одно доведеться людям. І це будуть ті ж самі чиновники, які розробляли систему. І у стані "ремонту" така система буде перебувати довше, ніж у "нормальному" режимі. І третє, головне: переважну більшість "питань для прийняття рішень" банально неможливо повністю автоматизувати: забагато нестандартних обставин, нетипових ситуацій, виключень чи навіть "політичної доцільності". Тому теза "рішення буде приймати алгоритм за умови чіткої відповідності критеріям" - це утопія, нездійсненна мрія. У сучасному світі занадто ризиковано отримати великий відсоток "хибних спрацювань" або "хибних неспрацювань", що призведе до несправедливих рішень, а тому в цивілізованих країнах — неприйнятно.

Мільярди доларів наразі вкидають у навчання надсучасних Великих Мовних Моделей (LLМ типу ChatGPT), але вони все одно продовжують робити примітивні помилки. Читайте також: "Національний кешбек" - це буквально гречка в цифровій формі

Зацифрувати потрібно лише те, що давно та надійно працює. "Автоматизацією" це завжди називалося. А "лікувати соціальні проблеми цифровізацією" - це фуфломіцин. Свідоме чи несвідоме видавання бажаного за дійсне. Звучить та виглядає начебто привабливо, але по суті лише ускладнює хворобу. Адже давно відомо, що складні проблеми неможливо вирішити простими рішеннями.