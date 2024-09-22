Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Національний кешбек" - це буквально гречка в цифровій формі.
OPINION

"Національний кешбек" - це буквально гречка в цифровій формі.

Костянтин Корсун
22 вересня, 2024 неділя
12:07
Погляд

Ой, а шо ся стало? З проєкту бюджету країни на 2025 рік чомусь зникли кошти на програму "Національний кешбек" в Дії*

Зміст

Для усіх критично розумних небайдужих громадян ця ідея була очевидно популістською від початку. І спрямована ця афера лише на залучення більшої кількості користувачів у вс*ату Дію, граючи на печерних інстинктах жадоби безплатного сиру.

"Національний кешбек" - це буквально гречка в цифровій формі.

У мене питання до тих добродіїв, які розраховували на дрібну халяву від держави: ви серйозно сподівалися обдурити найбільшого шулера?

І таких хитрос*аких за тиждень з 2 по 9 вересня набігло аж 880 тисяч.

Це 880 000 українців, які свідомо відмовилися від безпеки своїх персональних даних та навіть банківської таємниці заради копійчаних подачок з барського плеча.

А потім рівно ці ж самі люди будуть дивуватися, звідки шахраї знають усі їхні персональні дані: так ви ж самі їм все дали, зареєструвавшись у Дії. Яку росіянське ГРУ успішно хакнуло ще у січні 2022.

Але повернемося до "національного кешбеку": халявщиків розвели, як кроликів. Свою приватність вони вже віддали, а натомість отримали приблизно дулю з маком. Тобто їх кинули, якщо вже зовсім просто.

Читайте також: Чому нічого схожого на Дію немає у країнах розвинутої демократії

До того ж, коли почуєте слова на кшталт "захист вітчизняного виробника" - це майже завжди корупційна змова між топчиновниками та деякими бізнесменами. А для економіки подібний протекціонізм — це знищення здорової конкуренції, без якої економіка починає хворіти. Дозволити собі таке можуть лише дуже профіцитно-багаті держави, які свідомо жертвують ринковістю економіки заради популізму та утримання при владі. Але такі жерти завжди обмежені і мають наслідки, бо є ризик скотитися в соціалізм та втратити ринкову економіку як таку, а потім і країну загалом.

У сучасних українських реаліях колосального дефіциту бюджету та ще більшого зовнішнього боргу, запускати пряму роздачу коштів "населенню" - тактика або самогубця, або дурачка якогось.

Мабуть, хтось у Кабміні про щось подібне здогадався, і фінансування цього відвертого зловживання владою заради політичних дивідендів – зникло. Життя все ж виявилося дорожчим за дешевий самопіар цифрових аферистів. Або більш реалістична версія: хтось із західних партнерів поцікавився у Кабміну, чи не їли вони там рибного супу?

Загалом же проєкт Дія буде вписано в усі підручники як найбільшу технологічну аферу, реалізовану офіційними органами державної влади.

Читайте також: Хто в Україні керує диджиталізацією

Як скоро це станеться – залежить від багатьох факторів, у тому числі від "простих людей", які не встановлюватимуть або якнайшвидше видалятимуть зі свого смартфона "Дію".

Бо це колосальний обман та імітація реформ. Яких насправді й не планувалося. Просто старе лайно часів Януковича "5-6 менеджерів" загорнули у нову цифрову обкладинку.

До того ж знесення Дії підвищить рівень персональної кібергігієни, +10 в карму та +20 до самоповаги.

А гроші треба вже якось самостійно заробляти, без подачок.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Кабмін
політика
Технології
державний бюджет
Дія
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
21 вересня, 2024 субота
Малоймовірним виглядає, що Росія здатна завершити війну на своїх умовах, - Брайза
Автор Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
Українці підірвали на Кубані склад з артилерійськими боєприпасами із КНДР
Лукойл
Автор Ксенія Золотова
21 вересня, 2024 субота
Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для Угорщини, - нардеп Ар'єв
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
22 вересня
12:13
вогонь, полум'я, пожежа
РФ втратила запас боєприпасів на 2-3 місяці внаслідок атаки дронів на склад у Торопці 18 вересня, - розвідка Естонії
12:11
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
"Занадто пізно": Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс
12:00
Шахтар
В Ірані стався вибух на вугільній шахті, спровокований витоком метану: 30 людей загинуло, 17 поранені
11:50
Ексклюзив
Рівненська АЕС
"Аварійні відключення й світло по 4-5 годин на добу": експерт з енергетики Дяченко пояснив, що відбуватиметься при відключенні АЕС
11:32
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 900 КАБів і близько 400 "шахедів"
11:29
окупанти
У РФ заарештували командира штурмового загону Новікова, який воював на сході Україні, - ISW
11:25
ДТП у Польщі
У Польщі автобус з командою юних футболістів потрапив у ДТП: є загиблі й постраждалі
10:31
російський літак винищувач
Над Балтійським морем за два дні зафіксували проліт 6 російських літаків
10:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Військові повідомили, що росіяни обробляють дрони хімічною речовиною: Дніпропетровська ОДА прокоментувала інформацію
10:08
OPINION
Передали свободу в підвали МВС?
09:54
Франція
Франція представила новий уряд після дострокових виборів
09:52
Чотиристоронній безпековий діалог (Quad)
США, Австралія, Індія та Японія у спільній заяві закликали до справедливого миру в Україні
09:47
Ексклюзив
Торопець, Тверська область
Вибухи на російських складах боєприпасів можуть вплинути на дії окупантів в Чорному та Азовському морях, - ВМС ЗСУ
09:10
Оновлено
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
Окупанти вдарили безпілотниками по Херсону: поранили двох чоловіків
09:06
ППО
Українська ППО за ніч знищила 71 з 80 російських "шахедів"
08:59
відключення електроенергії
Росіяни атакували енергооб'єкти на Полтавщині: без світла залишились 86 споживачів
08:40
Оновлено
Атака на Харків 21 вересня
Росіяни вночі вдарили КАБами по Харкову: постраждали понад 20 людей, серед них - троє дітей
08:34
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль та "Хезболла" здійснили інтенсивні обстріли один одного: обидві сторони заявили про ураження військових цілей
08:27
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Найбільше боєзіткнень на фронті за добу сталося на Лиманському і Покровському напрямках, - Генштаб
08:19
Рустем Умєров
Україна може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік, - Умєров
08:06
OPINION
Кусень української землі цікавить росіян у сто першу чергу
08:06
Оновлено
Пожежа у Ростовській області 22 вересня
У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи і сталася пожежа: влада заявила про роботу ППО по дронах
07:56
На фото люди, які прибули у аеропорт Дубліна
США закликали громадян виїхати з Лівану, поки доступні комерційні рейси
07:40
Огляд
сховище газу
Азербайджанський газ в українській трубі: що відомо про міфічні переговори
07:29
Інфографіка
втрати окупантів
Українські захисники за добу ліквідували 1500 російських окупантів
07:20
Даніель Дюбуа
Дюбуа нокаутував Джошуа і став чемпіоном світу за версією IBF
2024, субота
21 вересня
23:37
Гірник, Донецька область
Російська армія готується зайти в місто Гірник Донецької області, - DeepState
22:46
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик прийняв доленосне рішення щодо свого майбутнього в "Челсі", - інсайдер
22:00
Польські гусари
Цей день в історії: коаліція Речі Посполитої та запорожців узяла Москву
21:59
Суджа, РФ, Курська область
РФ перекидає десантників зі Запоріжжя на Курщину
21:53
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Камала Гарріс погодилась на ще одні дебати з Трампом у жовтні
21:40
Руслан Малиновський, Дженоа
"Перелом і вивих суглоба": Малиновський отримав жахливу травму у матчі Серії А
21:22
Марія Захарова
МЗС РФ: "Ми в жодних самітах брати участі не будемо"
21:11
ЦАХАЛ за один вечір знищив верхівку спецназу "Хезболли"
ЦАХАЛ за один вечір знищив верхівку спецназу "Хезболли"
20:59
Збірна України, футзал
Україна перемогла Афганістан і вийшла в 1/8 фіналу ЧС з футзалу
20:57
У Нікополі росіяни вбили дроном жінку й дитину в автівці
20:47
Можливості та інвестиції: ЄС відкрив Офіс оборонних інновацій в Україні
20:32
Володимир Зеленський
Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський
20:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
20:20
Ексклюзив
Віталій Портников
"Це одна з його головних цілей у цій війні": Портников пояснив, за яких умов Путін погодиться на вступ України до ЄС та НАТО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV