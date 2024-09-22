"Національний кешбек" - це буквально гречка в цифровій формі.
Ой, а шо ся стало? З проєкту бюджету країни на 2025 рік чомусь зникли кошти на програму "Національний кешбек" в Дії*
Для усіх критично розумних небайдужих громадян ця ідея була очевидно популістською від початку. І спрямована ця афера лише на залучення більшої кількості користувачів у вс*ату Дію, граючи на печерних інстинктах жадоби безплатного сиру.
"Національний кешбек" - це буквально гречка в цифровій формі.
У мене питання до тих добродіїв, які розраховували на дрібну халяву від держави: ви серйозно сподівалися обдурити найбільшого шулера?
І таких хитрос*аких за тиждень з 2 по 9 вересня набігло аж 880 тисяч.
Це 880 000 українців, які свідомо відмовилися від безпеки своїх персональних даних та навіть банківської таємниці заради копійчаних подачок з барського плеча.
А потім рівно ці ж самі люди будуть дивуватися, звідки шахраї знають усі їхні персональні дані: так ви ж самі їм все дали, зареєструвавшись у Дії. Яку росіянське ГРУ успішно хакнуло ще у січні 2022.
Але повернемося до "національного кешбеку": халявщиків розвели, як кроликів. Свою приватність вони вже віддали, а натомість отримали приблизно дулю з маком. Тобто їх кинули, якщо вже зовсім просто.
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До того ж, коли почуєте слова на кшталт "захист вітчизняного виробника" - це майже завжди корупційна змова між топчиновниками та деякими бізнесменами. А для економіки подібний протекціонізм — це знищення здорової конкуренції, без якої економіка починає хворіти. Дозволити собі таке можуть лише дуже профіцитно-багаті держави, які свідомо жертвують ринковістю економіки заради популізму та утримання при владі. Але такі жерти завжди обмежені і мають наслідки, бо є ризик скотитися в соціалізм та втратити ринкову економіку як таку, а потім і країну загалом.
У сучасних українських реаліях колосального дефіциту бюджету та ще більшого зовнішнього боргу, запускати пряму роздачу коштів "населенню" - тактика або самогубця, або дурачка якогось.
Мабуть, хтось у Кабміні про щось подібне здогадався, і фінансування цього відвертого зловживання владою заради політичних дивідендів – зникло. Життя все ж виявилося дорожчим за дешевий самопіар цифрових аферистів. Або більш реалістична версія: хтось із західних партнерів поцікавився у Кабміну, чи не їли вони там рибного супу?
Загалом же проєкт Дія буде вписано в усі підручники як найбільшу технологічну аферу, реалізовану офіційними органами державної влади.
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Як скоро це станеться – залежить від багатьох факторів, у тому числі від "простих людей", які не встановлюватимуть або якнайшвидше видалятимуть зі свого смартфона "Дію".
Бо це колосальний обман та імітація реформ. Яких насправді й не планувалося. Просто старе лайно часів Януковича "5-6 менеджерів" загорнули у нову цифрову обкладинку.
До того ж знесення Дії підвищить рівень персональної кібергігієни, +10 в карму та +20 до самоповаги.
А гроші треба вже якось самостійно заробляти, без подачок.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки
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