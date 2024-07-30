Хто в Україні керує диджиталізацією
Обличчя державної кібербезпеки та диджиталізації у всій красі *
Хто ще не знайомий, знайомтеся: Максим (Макс) Нефьодов.
Колись працював керівним партнером у російській компанії Icon Private Equity.
У липні 2019 був призначений керувати українською митницею, але у квітні 2020 його раптом гучно вигнали. При цьому президент Зеленський був настільки розлючений результатами такого "керування", що особисто та емоційно прокоментував його звільнення прямо з трибуни Верховної Ради: "Нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою! Та наразі виглядає так, що у цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. І це потрібно змінити! ".
Є матеріал про причетність пана до схематозів на "автобляхах".
У 2023, під час повномасштабки, пан скромно придбав паркомісце у Львові за 1 млн гривень.
Тобто мсьє у житті займався багато чим, але до кібера і близько не стояв, навіть у бінокль не бачив.
А тепер він очолює придворну громадську організацію та займається "кібербезпекою для бізнесу" у рамках державного проєкту "Дія.Бізнес".
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До речі, одним з проєктів ГОшки є – о диво! – "контроль та розбудова митної служби".
Тобто джентльмен, на корумпованість якого натякнув особисто президент країни (саме так я інтерпретую слова Зеленського "контрабанда відправила митницю в нокаут)" – зараз освоює американські кошти (USAID) на "контроль митниці". Це так і було задумано, панове західні партнери?
А хто ж "заводить" фінансування в ГО Нефьодова, яке розробило проєкт з "перевірки кібербезпеки 500 компаній"? Очевидно, що Федоров. Що підтверджується його особисто рекламою цієї держпослуги (про неї я писав окремо).
Але ж виходить так, що Зеленський публічно вигнав Нефьодова у 2020, а Федоров пригрів у 2024? Різко став дуже цінним? А чим? І з якою метою Федоров збирає навколо себе людей, яких не схвалює Зеленський?
Про Корсуна Нефьодов каже "він не експерт" та називає "просто чорторотий чувак". Я ввічливо запропонував пану оприлюднити свій рівень кіберекспертизи та запросив до публічної дискусії – але відповіді чомусь не отримав. Про свій же шлях у кіберзі я детально та публічно розказав ще на початку 2022.
Але і це ще не все. Мсьє Нефьодов у своєму коментарі заявляє: "Е-вибори — то є небезпечна штука дуже".
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Але ж секундочку, у 2019 Зеленський разом з Федоровим активно рекламували "вибори у смартфоні". Міша, спиш? Тут твій підлеглий тебе майже послав, разом з твоїм шефом. "Братва, нє стєляйтє вдруґвдруґа".
Ось такі люди цивілізовано впроваджують сучасну державну кібербезпеку та диджиталізацію. Висококваліфіковані, з бездоганною репутацією, а з комунікацією у них майже ідеально. Внутрішні ідеологічні розбіжності трохи є, але ж особисті переконання — то не головне, головне – компетентність, так?
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки
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