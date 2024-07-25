Зацікавив мене цей фрагмент інтерв’ю мегалояльного до Федорова AIN з паном Дмитром.

Все інтерв’ю триває понад годину, але темі поточної української діджиталізації присвячено менше ніж 7 хвилин.

Якщо ж комусь ліньки навіть 7 хвилин дивитися, або зручніше читати тексти, то я процитую кілька фраз, які зачепили мою увагу.

Інтерв’юер щосили старався підлизнути Федорову ("супер-багато успішних кейсів: "Дія", "Мрія", "Резерв-Плюс", "Ми запустили подкаст про GOV-Tech”), тому питання поставив так: "Як Вам загалом стратегія цифровізувати все і побудувати цифрову державу, чи вона Вам особисто імпонує?".

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Відповідь Д. Шоломка:

"У цьому процесі потрібен баланс між цифровізацією і свободою. 100% суспільства, кероване технологіями – воно не демократичне, ніколи".

"Готівка – це свобода. Електронні гроші дуже легко порахувати, до них завжди має доступ держава… Німеччина — дуже гарний приклад. У них найбільша доля готівки в економіці, і головна причина — німці вважають, що можливість розраховуватися готівкою — це для них є часткою громадянських свобод".

"Тому дуже важливий баланс. Україна дуже гарно робить свою роботу (це комплімент Федорову, – авт.)… Але у нас просто не було ніколи взагалі громадського запиту на ті речі, які існують в інших демократичних країнах Світу, пов’язаних з privacy… Україна існує в іншій стадії цієї піраміди потреб, тому це для українців не є настільки важливою часткою як для нідерландців або німців, але у нас не було цього запиту на прайвесі, на свободу…Але все ж таки наголошу, що потрібен баланс, тому що в якісь моменти, коли технологій стає занадто багато в житті – втрачається свобода".

"Мені дуже подобається, що робить Федоров….але, наприклад, я не вірю в електронне голосування. Мені не хотілося б щоб воно існувало. Це ніколи не буде на часі. Тому, я дуже вітаю те, що робиться, … але існує якась межа, коли потрібно зупинитися".

Зрозуміло, що після 17 років у Google людина звикла приховувати, що вона насправді думає про представників влади. Все таке лояльне, політкоректне та завуальоване. Але навіть крізь цей шар глазурованої словесної патоки проривається усвідомлення неправильності того, що роблять скажені вітчизняні жижиталізатори.

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Що вони рухають суспільство до "Чорного дзеркала". Що цифровізують хаос, позбавляючи нас свободи. Я-то про цю технологічну авантюру сторіччя голосно говорю вже 5 років, але бачу, що поступово це прозріння доходить і до інших.

Пан колишній директор Google-Україна ненавмисно підсвітив одну з головних загроз діджиталізації по-федорівськи: видима перспектива цифрової диктатури. А також легенько торкнувся другої головної проблеми: українцям пох на захист своїх персональних даних, хоча у країнах Захожу це мегаважливо для людей. Натякаючи таким чином, що Федоров та його махінатори цим захистом геть не паряться. І що їм вже час зупинитися. Або їх зупинити.

Сподіваюся, у пана Шоломка не буде великих неприємностей після цього інтерв’ю. І що у разі чого він зможе швидко виїхати з країни. Бо мстиві жижиталізатори такого не вибачають.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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