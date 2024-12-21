Скільки займе їх відновлення і чи будуть вони повністю відновлені – сказати важко. Думаю, повториться ситуація на початку повномасштабки – якийсь час реєстри просто не будуть доступні. Відповідно, ніяких реєстраційних дій не буде здійснюватися. Думаю, мова йтиме про тижні або навіть місяці.

Рік тому, у грудні 2023 року, Росія хакнула Київстар. Щось відомо про ту атаку, чому вона стала можливою? Ні, ніхто нічого нам не повідомив.

Через рік Росія хакає головні реєстри. Готувалися довго, але ціль досягнута.

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Це означає, що ворог працює проти нас системно. У них ще з початку 2000-х сформовано організаційні структури, навчені офіцери спецслужб, ведеться робота з вербування "чорних хакерів", створено навчальні центри, написана нормативна база, управління здійснюється з єдиного ідеологічного центру.

А що у нас?

У нас було створено аж ціле "цифрове" міністерство у 2019 році, якому підпорядкували Держспецзв’язку – держструктуру, яка у першу чергу мала б забезпечити безпеку державних реєстрів. Чим займалося Держспецзв’язку у вільний від корупції час? Закуповувало дрони.

МЦТ разом із Держспецзв’язку вгатило шалені кошти в побудову Національного резервного центру, де мали б зберігатися основні бекапи. Чи він побудований? Ні. Де гроші ділися? А хтозна.

Також колосальні бюджети попиляно на так званий "Реєстр реєстрів" - Дія.Engine. Який результат наразі? Поки що лише кримінальні справи НАБУ за розкрадання коштів проєкту.

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Одразу, у 2019-му, під Міністерство імені Федорова створили у Раді спеціальний "цифровий комітет", який мав би у тому числі створити правову базу національної кібербезпеки. Що той комітет настворював за 5 років разом із цифровим міністерством? Назар. Ірина. Харитон. Уляна. Ярослав.

Закону про кібербезпеку – справжнього, а не оту пародію 2017 року – не спромоглися розробити за 5 років, бо дуже були зайняті розробкою корупційно-диктаторських законопроєктів, контролем за військовими мережами та пилянням ще не отриманих бюджетів.