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OPINION

Кібератака на реєстри. Тотальна корупція. Нема часу займатися безпекою

Костянтин Корсун
21 грудня, 2024 субота
12:03
Погляд

Росіяни хакнули кількадесят ключових державних реєстрів, у тому числі Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. А це серйозно

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Скільки займе їх відновлення і чи будуть вони повністю відновлені – сказати важко. Думаю, повториться ситуація на початку повномасштабки – якийсь час реєстри просто не будуть доступні. Відповідно, ніяких реєстраційних дій не буде здійснюватися. Думаю, мова йтиме про тижні або навіть місяці.

Рік тому, у грудні 2023 року, Росія хакнула Київстар. Щось відомо про ту атаку, чому вона стала можливою? Ні, ніхто нічого нам не повідомив.

Через рік Росія хакає головні реєстри. Готувалися довго, але ціль досягнута. 

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Це означає, що ворог працює проти нас системно. У них ще з початку 2000-х сформовано організаційні структури, навчені офіцери спецслужб, ведеться робота з вербування "чорних хакерів", створено навчальні центри, написана нормативна база, управління здійснюється з єдиного ідеологічного центру. 

А що у нас?

У нас було створено аж ціле "цифрове" міністерство у 2019 році, якому підпорядкували Держспецзв’язку – держструктуру, яка у першу чергу мала б забезпечити безпеку державних реєстрів. Чим займалося Держспецзв’язку у вільний від корупції час? Закуповувало дрони.

МЦТ разом із Держспецзв’язку вгатило шалені кошти в побудову Національного резервного центру, де мали б зберігатися основні бекапи. Чи він побудований? Ні. Де гроші ділися? А хтозна.

Також колосальні бюджети попиляно на так званий "Реєстр реєстрів" -  Дія.Engine. Який результат наразі? Поки що лише кримінальні справи НАБУ за розкрадання коштів проєкту. 

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Одразу, у 2019-му, під Міністерство імені Федорова створили у Раді спеціальний "цифровий комітет", який мав би у тому числі створити правову базу національної кібербезпеки. Що той комітет настворював за 5 років разом із цифровим міністерством? Назар. Ірина. Харитон. Уляна. Ярослав.

Закону про кібербезпеку – справжнього, а не оту пародію 2017 року – не спромоглися розробити за 5 років, бо дуже були зайняті розробкою корупційно-диктаторських законопроєктів, контролем за військовими мережами та пилянням ще не отриманих бюджетів.

А чи існує наразі у країні взагалі орган, який би взяв на себе відповідальність за національну кібербезпеку? Їх у нас одинадцять, щоб ви знали. І усі за щось відповідальні, але як тільки стається гучний інцидент – усі по кущах ховаються. Паралельно відчайдушно с*уться між собою за гранти, потоки, міжнародну технічну допомогу та право називатися "відповідальним за кібербезпеку". 

До речі, а чи створені кібервійська у складі ЗСУ? Ні. Попри указ президента про їх створення, датований 26 серпня 2021 року. А за "порєбріком" вони фактично давно існують, і ось вам доказ, прямо в пику.

Тому що нема у хаті тямущого хазяїна, товариство. Немає того, хто б професійно займався кіберзаконодавством, формував сучасні політики, впроваджував їх у критичній інфраструктурі, взаємодіяв з "партнерами" на фаховому рівні — і мав для цього усі дієві механізми та важелі впливу. 

Але важливо, щоб одночасно при цьому брав би на себе провину за косяки. Тому що влада та повноваження завжди мають йти у парі з відповідальністю. З реальною відповідальністю, коли треба виходити та визнавати провтики. А у нас усі кричать "ми відповідальні за кібербезпеку" - коли мова йде про фінансування, посади, західну допомогу. А коли прибігає пухнаста тваринка – крайніх не знайдеш, усі на засіданнях кіберкластерів вручають один одному медальки.

Ще після хаку Дії у січні 2022-го я казав, що подібні інциденти траплятимуться й надалі. Тому що національною кібербезпекою займаються усі – і ніхто, її фундамент – прогнилий або взагалі відсутній, професіоналізм принципово ігнорується, на високих посадах — суцільний "квартал", скрізь тотальна і примітивна брехня, реакція на критику – виключно агресія, незгодних фахівців переслідують та затикають рота, загалом конструктиву – нуль. 

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І корупція, корупція, тотальна корупція. Нема часу займатися безпекою реєстрів. 

А, ледь не забув про легендарне: "Роль кібербезпеки дещо перебільшена" (М. Федоров, листопад 2019 року).

Тому легко прогнозую, що це не останній інцидент національного масштабу. 

Їх потік буде стабільним допоки кібербезпекою країни у нас займаються "золоті SMM-хлопчики" замість професіоналів. Без знань, без досвіду, без розуму, без совісті.

Робота над помилками? Вивчення уроків? Не смішіть мого кота. 

Якщо цифронуті навіть після феєричного зламу Дії у 2022-му цим не займалися – то навіщо вже починати?

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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