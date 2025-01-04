Зеленський підписав закон про регулювання азартних ігор та лотерей: що зміниться

Про це йдеться в картці законопроєкту №9256д.

Документ передбачає боротьбу з ігровою залежністю та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, які зміни вводить законопроєкт. Зокрема, ліквідовується Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Замість неї до 1 квітня 2025 року утворять новий уповноважений орган та визначать міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Документом впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів / мобільних застосунків.

Забороняється реклама азартних ігор, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється також:

пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;

пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Законопроєкт забороняє отримувати ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

Розрахунки під час проведення азартних ігор здійснюватимуться виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

Дозволяється отримувати ліцензію на проведення державних лотерей іноземним суб’єктам із відповідним досвідом.

Уточнюються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом.

Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними з країною-агресором Росією. Забороняється використання російських брендів.

Установлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

Впроваджуються "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією.

Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.