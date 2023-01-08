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НАТО відхилило запит Сербії на введення армії та поліції в Косово, – президент Сербії Вучич

8 січня, 2023 неділя
12:35
Світ Александар Вучич

Командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії і поліції в Косово та Метохію

Про це президент Сербії Александар Вучич сказав в етері сербської національної телерадіостанції TV Pink.

"У листі уряду Сербії, який і я отримав, вони відповіли, що немає потреби для повернення армії Сербії до Косова та Метохії, пославшись на резолюцію 1244 Ради Безпеки ООН", - зазначив Вучич.

Зокрема він також додав, що очікував і передбачав таку відповідь.

  • 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.
  • 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
  • Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.
  • 17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.
  • Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.

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Косово
Сербія
НАТО
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