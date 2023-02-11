На сьогодні в Росії існують 27 ПВК, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні в Росії існують 27 ПВК. Запитується, навіщо вони потрібні? Для війни з Україною вони не потрібні. Річ у тому, що люди, які організують ці ПВК вже бачать себе в іншій, наступній війні. Розуміючи, що війна з Україною вже програна, вони вишиковуються до наступної, мафіозної війни між різними угрупуваннями за величезний економічний спадок, який залишиться після поразки Росії й неминучого виходу саме путінського угрупування", - зауважив Піонтковський.

За словами політолога, ПВК почнуть битися за великі шматки російської власності.

"За той же Красноярський нікель, алюміній, Норильський нікель. Для цього і створюються ці злочинні формування. Взагалі-то ідея поразки вже заволоділа масою генералітету і вищого керівництва РФ. Ми абсолютно впевненні в перемозі України", - наголосив Піонтковський.