Ватажок групи російських найманців "Вагнер" заявив, що Росії може знадобитися два роки, щоб захопити весь схід України. Це свідчить про те, що принаймні деякі ключові особистості в Москві готуються до затяжного конфлікту, йдеться у матеріалі The Guardian.

Євгеній Пригожин, який з початку війни вийшов з тіні і став високопоставленою фігурою, припустив, що Росія зараз зосереджена на захопленні решти Донбасу, який вона не окупувала з початку війни майже рік тому.

За словами соратника президента Володимира Путіна, для цього знадобиться "ще близько півтора-двох років". Якщо метою є окупація всієї України на схід від Дніпра, то це "займе близько трьох років", сказав він.

Українські офіційні особи очікують неминучого російського наступу, можливо, до першої річниці початку війни 24 лютого, хоча новий наступ на столицю, Київ, не вважається ймовірним після невдалого наступу минулого року.

За одним із сценаріїв, згідно з коментарями Пригожина, російські війська намагатимуться оточити східну армію України з півночі та півдня, танкові колони перетинатимуть міжнародний кордон у напрямку Сум і Полтави і одночасно наступатимуть з окупованої південної частини Запорізької області.

Пригожин заснував приватну військову компанію "Вагнер" у 2014 році, але не визнавав цього до вересня минулого року. Також відомий як "шеф-кухар Путіна", Пригожин має ресторанний бізнес, який організовує обіди за участю російського президента.

Вагнер діє як санкціонований Кремлем суперник міністерства оборони Росії, і на нього покладено відповідальність за захоплення міста Бахмут на Донбасі в "м'ясорубці" битви, яка за кілька місяців забрала тисячі життів.

У розмові з російським блогером Пригожин стверджував, що війська ПВК "Вагнер" поступово просуваються до Бахмута, але визнав, що російські солдати ще не змогли захопити його в одних з найзапекліших боїв з початку війни.

"Напевно, ще зарано говорити, що ми вже близько. Є багато доріг на виході і менше доріг на вході. Українські війська добре підготовлені, і, як і будь-яке велике місто, його неможливо захопити в лоб. Ми дуже добре справляємося. Спочатку ми повинні тихо захопити [Бахмут], а потім ми можемо голосно і чітко сказати, що місто під нашим контролем", - сказав Пригожин.

За оцінками західних чиновників, "Вагнер" налічує близько 50 000 бійців, які воюють в Україні. За їхніми оцінками, близько 40 000 з них - це засуджені, завербовані з російських в'язниць, яких кинули на передову і наказали атакувати ворога з мінімальною підготовкою. Але в п'ятницю Пригожин заявив, що більше не вербує людей з в'язниць.

Він сказав, що йому байдуже, чи бійці "Вагнера" "люблять Третій Рейх", чи мають "бандитські татуювання", мовляв, єдине, що має значення - це те, "як ти ставишся до своїх братів по зброї" і як поводишся в бою. В інтерв'ю він заперечував використання полонених як гарматного м'яса.

Раніше в суботу Володимир Зеленський повторив свій заклик про винищувачі і заявив, що робить все можливе, щоб переконати західних союзників України дати його країні, що воює, "сучасні та ефективні крила" - попри сумніви щодо практичності цієї пропозиції.

У відеозверненні Зеленський назвав свою поїздку до Великої Британії цього тижня "надихаючою" і віддав належне Ріші Сунаку, британському народу і королю Чарльзу. Він сказав, що радий бачити українських солдатів - "наших хлопців", які навчаються керувати танками Challenger 2 у таборі Лулворт у Дорсеті.

Президент України заявив, що отримав "позитивні сигнали" під час свого європейського "дипломатичного марафону", який включав зустрічі в Парижі та Брюсселі з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та іншими лідерами ЄС.

Є всі підстави вважати, що західні танки і далекобійна артилерія будуть доставлені до Києва в найближчі місяці.

А от щодо постачання українцям сучасних бойових літаків ясності менше. Поки що лише Польща заявила, що готова надати Києву літаки F-16, але лише в рамках ширшої ініціативи НАТО. У п'ятницю адміністрація Байдена зазначила, що будь-яка країна може самостійно прийняти рішення про надання західних літаків.

Бен Ходжес, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, заявив, що літаки можуть зіграти життєво важливу роль у перемозі України і сприяти розгрому Москви протягом року. За його оцінками, без них українським військам знадобилося б від трьох до п'яти років, враховуючи нинішній рівень західної підтримки.

"Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше вона [війна] може закінчитися", - сказав Ходжес в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії Deutsche Welle.

На прес-конференції із Зеленським у середу Сунак сказав, що "ніщо не знімається з порядку денного", коли його запитали про можливість передачі винищувачів Королівських ВПС. Але міністр оборони Бен Воллес був більш обережним. Схоже, що Британія потихеньку розвіє надії на те, що винищувачі Typhoon будуть відправлені до Києва цього року, якщо це взагалі станеться.

Лондон наголошує на технічних і політичних складнощах такого кроку. Воллес підкреслив у четвер, що будь-які поставки західних літаків, ймовірно, будуть "постконфліктними", і стверджував, що "Тайфуни" мають всі складнощі "команди Формули-1" через необхідність підготовки інженерів і пілотів.

За словами інсайдерів, на кожні шість літаків потрібно близько 100 членів наземного екіпажу, а за оцінками одного з них, підготовка досвідчених українських пілотів МіГ-29 або Су-27 може зайняти від шести до дев'яти місяців, хоча один з українських пілотів розповів Guardian минулого тижня, що йому знадобиться три місяці.

Інший український пілот сказав Sky News, що, хоча він був би радий літати на "Тайфуні", якби йому запропонували, "не знає, наскільки реалістичним може бути цей план". За його словами, цей літак "дуже дорогий" і обмежений у кількості, стверджуючи, що американський F-16 був би кращим варіантом.

Велика Британія взяла на себе зобов'язання навчати пілотів керувати винищувачами стандарту НАТО і має прийняти першу партію українських стажерів навесні. Український уряд зберігає оптимізм щодо того, що "кілька" країн нададуть винищувачі пізніше цього року. "Здається, що це питання можна вирішити", - заявив у п'ятницю Андрій Єрмак, голова офісу Зеленського.

У своїй останній заяві Зеленський сказав, що Україна здатна збити більшість російських ракет за допомогою наявних засобів протиповітряної оборони. Але деякі з них прорвалися, визнав він. За останні 48 годин Кремль випустив кілька хвиль ударних безпілотників і балістичних ракет, вражаючи цілі по всій країні, що може бути "розвідувальними" атаками перед більш масштабним наступом.

Військово-повітряні сили України заявили, що в п'ятницю ввечері збили 20 безпілотників-камікадзе іранського виробництва. Вони були запущені по об'єктах критичної інфраструктури зі східного узбережжя Азовського моря. Один з них влучив в енергетичний об'єкт у Кривому Розі, рідному місті Зеленського, завдавши серйозної шкоди.