Усика визнали найкращим боксером року за версією The Ring

Про це стало відомо з церемонії нагородження, яка відбулася 11 січня у Старому Королівському військово-морському коледжі в Лондоні.

Там зазначили, що дві перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі "міцно закріпили його у свідомості багатьох істориків та ентузіастів боксу як великого представника покоління".

Перша перемога над Ф'юрі зробила Усика першим чемпіоном у важкій вазі, що зібрав усі 4 чемпіонські пояси. А перше місце в рейтингу 10 найкращих боксерів світу за версією The Ring він гарантував собі другою перемогою над британським боксером.

Під час промови на церемонії нагородження Усик подякував Богу, своїй сім’ї та команді, а також згадав про Україну. Він також висловив вдячність своєму супернику Тайсону Ф’юрі і назвав його "ненажерливим черевом".

6 січня Всесвітня боксерська рада визнала Олександра Усика найкращим бійцем 2024 року.







