Усика визнали найкращим боксером року за версією The Ring
Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик став найкращим боксером 2024 року за версією спеціалізованого видання про бокс The Ring
Про це стало відомо з церемонії нагородження, яка відбулася 11 січня у Старому Королівському військово-морському коледжі в Лондоні.
Там зазначили, що дві перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі "міцно закріпили його у свідомості багатьох істориків та ентузіастів боксу як великого представника покоління".
Перша перемога над Ф'юрі зробила Усика першим чемпіоном у важкій вазі, що зібрав усі 4 чемпіонські пояси. А перше місце в рейтингу 10 найкращих боксерів світу за версією The Ring він гарантував собі другою перемогою над британським боксером.
Під час промови на церемонії нагородження Усик подякував Богу, своїй сім’ї та команді, а також згадав про Україну. Він також висловив вдячність своєму супернику Тайсону Ф’юрі і назвав його "ненажерливим черевом".
6 січня Всесвітня боксерська рада визнала Олександра Усика найкращим бійцем 2024 року.
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