Ватикан дозволив геям вступати до семінарій в Італії, - Reuters
Ватикан ухвалив нові рекомендації італійських єпископів, які дозволяють геям вступати до семінарій, якщо вони утримуються від сексуальних стосунків
Про це інформує Reuters.
У виданні зазначили, що це рішення стало несподіваною зміною в поглядах Католицької Церкви щодо зарахування на навчання майбутніх священиків.
Раніше, за вказівкою 2016 року, семінарії не могли приймати чоловіків із "глибоко вкоріненими гомосексуальними нахилами". Однак у нових інструкціях, опублікованих на сайті Італійської єпископської конференції, йдеться про те, що сексуальні уподобання кандидатів повинні розглядатися лише як один із багатьох аспектів їхньої особистості.
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"Говорячи про гомосексуальні нахили в процесі формації, також доречно не зводити розпізнавання лише до цього аспекту, але ... розуміти його значення в цілісній структурі особистості молодої людини", - йдеться у документі.
Італійські єпископи затвердили нову інструкцію в листопаді, а разом із нею була надана нота Ватиканського бюро у справах духовенства, яка пояснює, що ці вказівки застосовуватимуться протягом трирічного випробувального терміну.
Ставлення Папи Франциска до геїв
Папа Франциск з моменту свого обрання у 2013 році демонструє більш доброзичливе ставлення до ЛГБТК-спільноти.
Його ставлення базується на католицькому вченні, однак відзначається акцентом на милосерді, прийнятті та повазі до кожної людини. У 2013 році він виголосив знамениту фразу: "Хто я, щоб судити?" на запитання про священників-геїв.
Франциск виступає за громадянські права для одностатевих пар, але не підтримує зміну церковного визначення шлюбу, який залишається союзом між чоловіком і жінкою.
Також він неодноразово виступав проти несправедливого ставлення до ЛГБТ-осіб і наголошував, що їх не слід маргіналізувати чи засуджувати.
- 18 грудня 2023 року Ватикан опублікував документ "Про пастирське значення благословень", у якому Папа Римський Франциск схвалив благословення одностатевих пар римо-католицькими священниками, але без будь-якої ритуалізації чи укладення шлюбу.
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