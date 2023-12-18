Папа схвалив благословення одностатевих пар, але не укладення шлюбу
18 грудня Ватикан опублікував документ "Про пастирське значення благословень", у якому Папа Римський Франциск схвалив благословення одностатевих пар римо-католицькими священниками, але без будь-якої ритуалізації чи укладення шлюбу
Про це повідомляє Vatican News.
У документі наявний розділ з 11 пунктів під назвою "Благословення пар у нестандартних ситуаціях та пар однієї статі".
Зазначається, що відповідну доктринальну декларацію "Fiducia supplicans", видану Дикастерією доктрини віри, не можна плутати з таїнством гетеросексуального шлюбу, оскільки вчення про нього залишається для римо-католицької церкви без змін, і благословення не означає схвалення союзу.
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Ватикан постановив, що ці благословення не обов'язково мають стати нормою, і священники повинні приймати рішення в кожному конкретному випадку, а також "не повинні перешкоджати чи забороняти близькість церкви до людей у будь-якій ситуації, в якій вони можуть звернутися по допомогу до Бога через просте благословення".
Також уточнюється, що щоб уникнути "будь-якої форми плутанини або скандалу", коли пара, яка перебуває в нестандартному положенні або одностатеві пари просять благословення, воно "ніколи не повинно передаватися одночасно з церемоніями цивільного союзу, і навіть не у зв'язку з ними. Його також не можна виконувати з будь-яким одягом, жестами чи словами, які властиві весіллю".
- Папа Римський висловив відкритість католицьким благословенням для одностатевих пар, якщо їх не плутатимуть зі шлюбними церемоніями для чоловіків і жінок.
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