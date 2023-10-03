Папа Римський залишив відкритою можливість благословляти одностатеві пари

Про це він написав у листі до п'ятьох консервативних кардиналів, передає NCR.

Наголошується, що Франциск рішуче відстоює стародавнє вчення церкви про те, що шлюб – це союз одного чоловіка та однієї жінки. Також Папа Римський додав, що за прохання одностатевих пар про благословення необхідно виявляти обачність, оскільки будь-яке благословення не повинно давати приводу для нерозуміння того, чого навчає церква про природу шлюбу. Водночас він наголосив, що для церкви важливо не "втрачати пастирське милосердя, яке має бути частиною усіх наших рішень".

Вказується, що цей лист був написаний понтифіком для кардиналів іще влітку, проте опублікований Ватиканом лише 2 жовтня.

Навесні 2021 року Ватикан відмовився благословляти одностатеві пари.