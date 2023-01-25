Про це він сказав в інтерв'ю AP.

"Бути гомосексуалістом не є злочином. Ми всі діти Бога, і Бог любить нас такими, які ми є, і за силу, що кожен з нас бореться за свою гідність", - заявив Франциск.

Папа Римський розкритикував закони, які криміналізують гомосексуалізм, назвавши їх "несправедливими". Також він закликав до милосердя єпископів, які ці закони підтримують.

Водночас Франциск зазначив, що Церква вважає гомосексуалізм гріхом.

"Це не злочин. Так, але це гріх. Спочатку давайте розрізнимо гріх і злочин", - наголосив він.

У 2020 році Папа Римський уже заявляв про свою підтримку цивільного партнерства для гомосексуальних людей.

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