Чорногорія надасть Україні допомогу в розмірі 11% військового бюджету країни
Уряд Чорногорії ухвалив рішення надати Україні військову допомогу, яка дорівнює 11% військового бюджету країни
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зеленський подякував Чорногорії за те, що вона від першого дня повномасштабної російської агресії надає підтримку Україні, та що стала притулком для українських жінок і дітей. Він зазначив: «Дякую за те, що вірите в нашу перемогу, яка буде спільною».
Голова чорногорського уряду сказав, що Чорногорія повністю підтримує територіальну цілісність України та її право вибирати, в які організації вступати. Він зазначив: «Упевнений, що ця війна завершиться так, що Україна захистить свою територію».
У Чорногорії, яка має 600 тисяч жителів, перебуває понад 10 тисяч біженців з України. У чорногорському місті Цетинє кожного місяця 24 числа проводять масові збори на підтримку України.
- Прем’єр-міністр Чорногорії Дритан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали 5 грудня у відеоформаті спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.
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