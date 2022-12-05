Чорногорія стала третьою країною, яка підписала декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України
Глава України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України
Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні 5 грудня.
"Ще один результат сьогоднішнього дня – маємо нову декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України. Вже третю таку декларацію. Сьогодні підписано з Чорногорією. Після Чехії та Бельгії. Крок за кроком пройдемо цей шлях – схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а в рішеннях. У рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки", – сказав він.
Як додали в Офісі президента, Зеленський провів переговори у відеоформаті з очільником уряду Чорногорії Дрітаном Абазовичем. Під час розмови, зокрема, закликав парламент Чорногорії долучитися до парламентів інших країн у питанні визнання Росії країною – спонсором тероризму. Крім того, Зеленський подякував Чорногорії за політичну та практичну підтримку, яку вона надає Україні, зокрема за військово-технічну допомогу.
За підсумками розмови Абазович і Зеленський підписали спільну декларацію, що визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу Києва на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.
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