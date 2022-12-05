Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні 5 грудня.

"Ще один результат сьогоднішнього дня – маємо нову декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України. Вже третю таку декларацію. Сьогодні підписано з Чорногорією. Після Чехії та Бельгії. Крок за кроком пройдемо цей шлях – схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а в рішеннях. У рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки", – сказав він.

Як додали в Офісі президента, Зеленський провів переговори у відеоформаті з очільником уряду Чорногорії Дрітаном Абазовичем. Під час розмови, зокрема, закликав парламент Чорногорії долучитися до парламентів інших країн у питанні визнання Росії країною – спонсором тероризму. Крім того, Зеленський подякував Чорногорії за політичну та практичну підтримку, яку вона надає Україні, зокрема за військово-технічну допомогу.

За підсумками розмови Абазович і Зеленський підписали спільну декларацію, що визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу Києва на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

31 жовтня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі в Києві підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

26 листопада за підсумками зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Києві Україна та Бельгія також підписали спільну декларацію про підтримку Брюсселем Києва на шляху до членства в Євросоюзі та НАТО

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb