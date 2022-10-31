"Посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні": Зеленський і Фіала підписали декларацію щодо євроатлантичної перспективи Києва
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі в Києві підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України
Про це повідомили в Офісі президента.
У документі визначено пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.
"З підписанням документа на рівні президента України та прем’єр-міністра Чехії зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови. У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні", – зазначили в ОП.
Володимир Зеленський наголосив, що спільна декларація є першим документом, який Україна підписує з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.
"Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови", – сказав він, додавши, що Київ працюватиме над тим, аби такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО.
- Сьогодні, 31 жовтня, прем'єр Чехії Петр Фіала перебуває в Києві з візитом. Він приїхав до столиці України тоді, коли росіяни завдали масових ракетних ударів. Під час спільного брифінгу український прем'єр Денис Шмигаль анонсував постачання ЗСУ нового озброєння від Чехії.
- Президент України відзначив Петра Фіалу орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.
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