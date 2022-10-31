Про це повідомили в Офісі президента.

У документі визначено пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

"З підписанням документа на рівні президента України та прем’єр-міністра Чехії зафіксовано підтримку чеською стороною перспективи набуття Українською державою членства в НАТО щойно дозволять умови. У декларації окремо відзначено намір Чеської Республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні", – зазначили в ОП.

Володимир Зеленський наголосив, що спільна декларація є першим документом, який Україна підписує з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу щойно дозволять умови", – сказав він, додавши, що Київ працюватиме над тим, аби такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО.