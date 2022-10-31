Зеленський нагородив прем’єр-міністра Чехії орденом князя Ярослава Мудрого
Президент України Володимир Зеленський відзначив прем’єр-міністра Чехії Петра Фіалу орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня
Про це йдеться у відповідному указі №743/2022 на сайті глави держави.
"Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня Фіалу Петра – прем'єр-міністра Чеської Республіки", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, орден присвоєний за особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни.
- Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 жовтня, надав Празі звання "Місто-рятівник". У тексті указу зазначається, що звання присвоюється "за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".
- 30 жовтня у Чехії відбулася акція підтримки Україні в її війні проти Росії, активісти також та засудили проросійську акцію кількома днями раніше, перша леді Зеленська звернулась до учасників акції.
- Чехія передбачає підтримку в розмірі понад 20 мільйонів євро впродовж 2023-2025 років". Також очільник Кабміну повідомив, що уряд Чехії підтримав створення Міжнародного трибуналу для засудження військової агресії РФ проти України.
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