Про це йдеться у відповідному указі №743/2022 на сайті глави держави.

"Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня Фіалу Петра – прем'єр-міністра Чеської Республіки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, орден присвоєний за особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 жовтня, надав Празі звання "Місто-рятівник". У тексті указу зазначається, що звання присвоюється "за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".

30 жовтня у Чехії відбулася акція підтримки Україні в її війні проти Росії, активісти також та засудили проросійську акцію кількома днями раніше, перша леді Зеленська звернулась до учасників акції.

Чехія передбачає підтримку в розмірі понад 20 мільйонів євро впродовж 2023-2025 років". Також очільник Кабміну повідомив, що уряд Чехії підтримав створення Міжнародного трибуналу для засудження військової агресії РФ проти України.

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