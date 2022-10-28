"Місто-рятівник": Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку

Про це повідомили на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.

У тексті указу зазначається, що звання присвоюється "за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".

Зазначимо, що Прага стала третім містом після польських Жешува й Перемишля, якому присвоєна почесна відзнака "Місто-рятівник".

22 травня польський Жешув отримав від України почесне звання "Місто-рятівник".

12 липня Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник".

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