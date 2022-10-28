"Місто-рятівник": Зеленський присвоїв Празі почесну відзнаку
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 жовтня, присвоїв Празі звання "Місто-рятівник"
Про це повідомили на сайті Офіційного інтернет-представництва президента України.
У тексті указу зазначається, що звання присвоюється "за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету".
Зазначимо, що Прага стала третім містом після польських Жешува й Перемишля, якому присвоєна почесна відзнака "Місто-рятівник".
- 22 травня польський Жешув отримав від України почесне звання "Місто-рятівник".
- 12 липня Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесне звання "Місто-рятівник".
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