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Польський Жешув отримав від України почесне звання "місто-рятівник"

22 травня, 2022 неділя
16:56
Суспільство Польща

Польське місто Жешув отримало від України звання "міста-рятівника" за допомогу українцям під час повномасштабної війни

Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступу у парламенті України з нагоди візиту Президента Польщі Анджея Дуди.

Президент України заявив, що між Польщею та Україною буде спрощено систему перетину кордону. Найближчим часом буде прийнято відповідне двостороннє рішення.

"Сьогодні український і польський народи стали побратимами, а країни - сестрами. Не дай Боже, щоб громадянам Польщі знадобилися ці переваги за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення: українці й поляки - рідні та рівні", - додав президент.

  • Нагадаємо, найближчим часом до Верховної Ради буде подано законопроєкт про особливий статус польських громадян в Україні. У березні польський сейм прийняв аналогічне рішення щодо громадян України.

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