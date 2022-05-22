Польський Жешув отримав від України почесне звання "місто-рятівник"
Польське місто Жешув отримало від України звання "міста-рятівника" за допомогу українцям під час повномасштабної війни
Про це Володимир Зеленський повідомив під час виступу у парламенті України з нагоди візиту Президента Польщі Анджея Дуди.
Президент України заявив, що між Польщею та Україною буде спрощено систему перетину кордону. Найближчим часом буде прийнято відповідне двостороннє рішення.
"Сьогодні український і польський народи стали побратимами, а країни - сестрами. Не дай Боже, щоб громадянам Польщі знадобилися ці переваги за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення: українці й поляки - рідні та рівні", - додав президент.
- Нагадаємо, найближчим часом до Верховної Ради буде подано законопроєкт про особливий статус польських громадян в Україні. У березні польський сейм прийняв аналогічне рішення щодо громадян України.
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