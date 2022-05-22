Зеленський запропонує надати полякам особливий статус в Україні, - депутатка Совгиря

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді та народна депутатка від фракції "Слуга Народу" Ольга Совгиря.

"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні", - зазначила вона.

Що буде означати особливий статус та інші деталі поки не розкривається.

Нагадаємо, у Гданську та Гдині відкрили пункти фінансової допомоги для українських біженців. Як доповнення до форм матеріальної підтримки у Гданську, люди, які особливо потребують, зможуть отримати передплачені картки або електронні коди для покупок у магазинах "Biedronka".

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