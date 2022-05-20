У Гданську та Гдині відкрили пункти фінансової допомоги для українських біженців

Про це повідомили на платформі pomocukrainie.

Повідомляють, що основним завданням пунктів буде реєстрація та контроль виплат грошової допомоги біженцям.

Щоб отримати підтримку, громадянин України повинен заповнити та подати спеціальну форму на сайті УВКБ ООН. На вказаний номер телефону йому надішлють SMS із зазначенням дати, до якої він повинен з’явитися до реєстраційного центру. Після виконання всіх формальностей біженці можуть розраховувати на підтримку у вигляді 3-місячних платежів у розмірі 710 злотих на голову сім’ї та 610 злотих для кожного члена сім'ї (всього до 4 осіб). Більше інформації для біженців з України у Польщі за посиланням.

До пунктів допомоги можуть також звертатись вимушено переміщені люди, які проживають у інших містах Польщі. Додаткову інформацію можна отримати у пресслужбі за електронною адресою: [email protected].

Як доповнення до форм матеріальної підтримки у Гданську, люди, які особливо потребують, зможуть отримати передплачені картки або електронні коди для покупок у магазинах Biedronka.

За даними ООН близько 13 мільйонів людей покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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