Через війну з України виїхали понад 6,3 млн людей, ще 6,5 млн вважаються внутрішньо переміщеними, - ООН
За даними ООН близько 13 мільйонів людей покинули свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Про це пише BBC.
За даними ООН, станом на 17 травня Україну покинули 6,3 мільйона людей:
- Польща прийняла 3 396 792 біженців
- Румунія 930 341;
- Росія 863 086;
- Угорщина 615 256;
- Молдова 465 435;
- Словаччина 426 605;
- Білорусь 27 308.
Чехія повідомила, що станом на 17 травня вона видала українським біженцям 346 770 екстренних віз. У Німеччині зазначили, що станом на 14 травня до країни прибуло понад 700 тисяч українців, 40% з яких – діти.
Видання зазначає, що за словами Путіна російські війська допомогли евакуювати 140 000 мирних жителів з Маріуполя.
Люди, які подалися до сусідніх з Україною країн можуть залишатися в центрах прийому, якщо вони не мають можливості розміститись у родичів чи друзів. Їх забезпечують харчуванням та медичною допомогою. Вони також можуть отримувати соціальну допомогу та доступ до житла, лікування та шкіл.
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