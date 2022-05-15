Куди звертатись у Європі якщо зламалося авто. Оприлюднено перелік сервісів евакуаторів
За даними ООН, через війну з України виїхали понад 6 мільйонів людей, частина з них подалися за кордон на власному транспорті
Інформацію опублікували на платформі Visit Ukraine.
Якщо ваша машина зламалась, можна попросити допомоги у поліції або місцевих, які можуть допомогти з евакуацією авто до СТО або самостійно дзвонити в службу евакуаторів:
- Twoja Laweta PL – сервіс евакуаторів, який працює у Польщі, Німеччині, Нідерландах, Швеції, Словаччині, Литві, Латвії, Естонії, Фінляндії, Данії, Чехії, Норвегії.
- Польща – Pomoc Drogowa
- Литва – Sos24
- Угорщина – Tow-truck services, Automento
- Чехія – Odtahovka Non-Stop
- Словаччина – Imrich Car
- Німеччина – Abschlepp wagen, ADAC (❗️сервіс готовий надати оперативну допомогу всім українським біженцям і волонтерам, транспортні засоби яких зламалися на дорозі в їх країні).
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