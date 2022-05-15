Куди звертатись у Європі якщо зламалося авто. Оприлюднено перелік сервісів евакуаторів

Інформацію опублікували на платформі Visit Ukraine.

Якщо ваша машина зламалась, можна попросити допомоги у поліції або місцевих, які можуть допомогти з евакуацією авто до СТО або самостійно дзвонити в службу евакуаторів:

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