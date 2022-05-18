Уряд розширив перелік громадян, які мають право на виплати у 2,5 тис. грн від міжнародних гуманітарних організацій
Кабмін схвалив постанову, якою розширив перелік громадян, які мають право на щомісячні виплати у 2,2-2,5 тис. грн від ООН, Червоного Хреста, ЮНІСЕФ та Міжнародної організації з міграції
Про це повідомляє Урядовий портал.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відтепер програма поширюватиметься не лише на внутрішньо переміщених осіб.
"Виплати також зможуть отримати наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території", - сказав Шмигаль.
Він додав, що для отримання таких виплат українці можуть подати заявку на інформаційній платформі єДопомога. З часом заявку можна буде оформити через Дію.
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15 квітня Денис Шмигаль заявив, що уряд спільно з ООН запускає програми виплат вимушеним переселенцям та малозабезпеченим, які переїхали через бойові дії.
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