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Уряд спільно з ООН запускає ще дві програми виплат, – Шмигаль

15 квітня, 2022 п'ятниця
19:13
Економіка Шмигаль

Уряд України спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще програми виплат вимушеним переселенцям та малозабезпеченим пенсіонерам, які переїхали через бойові дії

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Стало відомо, що вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2 200 гривень кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе малозабезпеченим пенсіонерам з-поміж вимушених переселенців. Їм також буде додатково виплачуватись по 2,2 тис. гривень. Цими виплатами Кабінет міністрів планує охопити близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

"Паралельно з цим уряд додатково виділяє майже 1,3 мільярда гривень з резервного фонду для Фонду соцстрахування, щоб забезпечити виплати допомоги по безробіттю", – додав Шмигаль.

  • Мін'юст спільно з Офісом президента створили робочу групу, яка впровадить механізм ефективного відшкодування збитків, завданих Україні окупантами.

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ООН
фінансова допомога
війна з Росією
Денис Шмигаль
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