Уряд спільно з ООН запускає ще дві програми виплат, – Шмигаль
Уряд України спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще програми виплат вимушеним переселенцям та малозабезпеченим пенсіонерам, які переїхали через бойові дії
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Стало відомо, що вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2 200 гривень кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом трьох місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе малозабезпеченим пенсіонерам з-поміж вимушених переселенців. Їм також буде додатково виплачуватись по 2,2 тис. гривень. Цими виплатами Кабінет міністрів планує охопити близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
"Паралельно з цим уряд додатково виділяє майже 1,3 мільярда гривень з резервного фонду для Фонду соцстрахування, щоб забезпечити виплати допомоги по безробіттю", – додав Шмигаль.
- Мін'юст спільно з Офісом президента створили робочу групу, яка впровадить механізм ефективного відшкодування збитків, завданих Україні окупантами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.83
Купівля 29.83Продаж 31.12
-
EUR
Купівля 32.31Продаж 33.84
- Актуальне
- Важливе