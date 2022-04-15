В Україні створили робочу групу, яка розробить механізм відшкодування збитків, завданих росіянами

Про це повідомив Мін'юст.



"Безумовно важливим і справедливим, разом із визнанням вини та покладенням відповідальності на Російську Федерацію та конкретних посадових осіб вищого ешелону влади за агресію на території України, є належне відшкодування збитків як державі Україна, так і юридичним та фізичним особам, які постраждали від війни. Так, Міністерством юстиції в тісній співпраці з Офіс Президента України створено окрему робочу групу, куди ввійшли провідні експерти в галузі міжнародного права - як українські так і зарубіжні юристи, колеги з МЗС, НАЗК", - зауважили в міністерстві.



Робоча група під керівництвом радника міністра юстиції Ірини Мудрої працює над розробкою та запровадженням механізму відшкодування збитків, завданих росіянами. У Мін'юсті додали, що він має бути унікальним і враховувати реалії геополітичної ситуації, оскільки РФ порушує норми міжнародного права та зловживає своїми правами учасника міжнародних організацій.



"Наразі робочою групою вже було проведено перше обговорення концепції такої арбітражної інституції, яка матиме міжнародний характер із залученням країн-партнерів, і в разі її реалізації дозволить максимально швидко отримати компенсацію завданих збитків. Планується, що такий спеціальний механізм охоплюватиме питання розгляду вимог постраждалих від російської агресії осіб щодо компенсації втрат, вимог держаних органів та муніципалітетів, а також питання забезпечення наявності майна, за рахунок якого буде відбуватись така компенсація, та механізм який зможе усунути критичні точки в процесі виконання рішень судових рішень щодо компенсації", - наголосила Ірина Мудра.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль у кінці березня оцінив втрати України через повномасштабну російську агресію у понад $1 трлн, інфраструктурні збитки – у $120 млрд.

Станом на 1 квітня KSE Institute оцінювала збитки української інфраструктури від війни у $68,2 млрд.

Станом на 11 квітня війна завдала Україні інфраструктурних збитків на понад $80 млрд.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb